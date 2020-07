Metodi proibiti e doping genetico

I metodi proibiti e il doping genetico

I metodi proibiti

Il doping genetico

Una sconfitta la lotta antidoping

-Il doping ematico consiste nella somministrazione di globuli rossi a un atleta sano tramite trasfusione, con lo scopo di aumentare la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai muscoli.Modalità:-Autoemotrasfusione=trasfusione di globuli rossi precedentemente prelevati dal soggetto stesso.-Sangue omologo=proveniente da un'altra persona-Sangue eterologoCostituiscono doping ematico anche la somministrazione di prodotti artificiali sostituti del sangue a base di emoglobina e l'assunzione di sostanze che potenziano l'assorbimento, il trasporto e il rilascio dell'ossigeno.-Le manipolazioni farmacologiche e chimiche - con ciò si intende l'impiego di sostanze o procedure che alterano o invalidano i campioni destinati ai test antidoping (es.: manipolazione urine).È vietato l'utilizzo terapeutico di cellule o elementi genetici in grado di alterare la funzione dei geni endogeni aventi le capacità di migliorare la prestazione atletica.La terapia genetica si svolge in ambienti controllati e con prodotti sicuri ampiamente testati. I progressi in questo campo rischiano di offrire nuove possibilità di sperimentazione anche per il doping sportivo, in quanto tutti i livelli di proteine presenti nel nostro corpo possono essere modificati tramite la genetica.*la mappatura del corredo genetico umano ha già consentito di riconoscere gli oltre 200 geni che condizionano la prestazione fisica.*I rischi della terapia genetica non sono ancora stati valutati.Svolta genetica=sconfitta per chi lotta contro antidoping perché gli atleti non risulterebbero più positivi a controlli.-Gli effetti a lungo termine della modificazione dei geni potrebbe anche non essere mai scoperta.Unica arma contro questa nuova forma di doping: studio comparato della performance e analisi dei ritmi circadiani.