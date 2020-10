Fair play - Caratteristiche generali

Fair play

Le regole essenziali dello sport o regole del fair play

Le regole del fair play sono particolarmente importanti all'interno dello sport soprattutto per via della grande importanze sociale e culturale di quest'ultimo. Infatti lo sport ha un immenso potenziale che influisce tanto sulla salute psicofisica dell’individuo quanto sulla sua formazione insegnandoli valori positivi e utili tanto per il vivere civile quanto per il vivere in equilibrio con se stessi; insegna infatti a valorizzare le diversità, a combattere pregiudizi e discriminazioni, a favorire l’integrazione e la solidarietà, a favorire la salute e il benessere psico-fisico, a favorire lo spirito di fratellanza, lo spirito di squadra e il senso di appartenenza, a educare a moltissimi valori positivi quali lo spirito di gruppo, l’integrazione, la solidarietà, la tolleranza, la correttezza, l’amicizia, ad allentare lo stress, ad assumersi responsabilità in virtù del ruolo assunto nella squadra, a migliorare, a confrontarsi con gli altri, a impegnarsi sfruttando fino in fondo le proprie capacità, a perseguire l’obiettivo, ad affermarsi, a favorire la socializzazione, a ridurre l’aggressività, a conoscere più approfonditamente il proprio corpo, le sue potenzialità e i suoi limiti, a sviluppare una maggiore capacità di orientamento nello spazio, ad incentivare la capacità della persona di coltivare un progetto concentrandosi su un obbiettivo positivo, costruttivo e concreto permettendo così di sviluppare senso di autoefficacia e di competenza, a sviluppare nuove capacità, a migliorare l’autostima e la fiducia in sé stessi, ad aiutare gli altri, a resistere nelle difficoltà, a sostenere i compagni di squadra, ad accettare la sconfitta con dignità senza cercare scuse o dare colpe ai compagni di squadra, a rispettare i compagni di squadra, gli avversari, il verdetto degli arbitri, gli spettatori e le indicazioni dell’allenatore, a rispettare tanto le regole del gioco quanto quelle della società, ad essere corretti, a giocare con lealtà e a giocare non enfatizzando lo sport a tal punto da portarlo a livelli in certi casi drammatici, è il caso ad esempio dell’uso di droghe sempre più diffuse tra gli atleti per raggiungere performance migliori, e a ridurlo al semplice raggiungimento di un risultato ma ricordandosi del valore che lo sport ha in sé.Se ne può quindi concludere che lo sport ha una miriade di aspetti positivi e hanno quindi un importante funzione sociale e formativa che non va sottovalutato ma che al contrario va incentivato in virtù del suo importante e cruciale ruolo come mezzo per l’educazione etica e come punto fondamentale nella crescita culturale di un individuo soprattutto dei giovani, fornendo loro modelli di comportamento e valori corretti e giusti che essi possano facilmente interiorizzare e applicare poi, una volta cresciuti, nella società e nel mondo; per questo motivo il movimento sportivo deve farsi carico di queste responsabilità, costituendo quindi un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione svolgendo un ruolo sociale fondamentale in quanto strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo.I principi del fair play sono:Giocare per divertirsi.Giocare con lealtà riconoscendo sia in caso di vittoria sia di sconfitta i meriti dell’avversario.Rispettare le regole del gioco senza imbrogliare essendo corretti in ogni evenienza anche perché solo in questo modo il risultato finale, buono o cattivo, avrà un senso.Rispettare i compagni di squadra, gli avversari, il verdetto degli arbitri, gli spettatori e le indicazioni dell’allenatore comportandosi educatamente con tutti e non essendo aggressivo.Accettare la sconfitta con dignità senza cercare scuse o dare colpe ai compagni di squadra ma imparando da quanto vissuto.Rifiutare il doping, il razzismo, la violenza e la corruzione.Essere generosi verso il prossimo e soprattutto verso i più bisognosi.Aiutare gli altri a resistere nelle difficoltà sostenendo i compagni di squadra nel bene e nel male e lasciando posto a tutti nel gioco.Denunciare coloro che tentano di screditare lo sport.Onorare coloro che difendono lo spirito olimpico dello sport.