Apprendimento motorio

L’apprendimento motorio è un processo che ci porta ad acquisire e a rendere stabili nel tempo determinate abilità motorie. Quando dobbiamo imparare ad eseguire un determinato movimento, come funziona il processo di apprendimento da parte del nostro corpo? Ognuno di noi può avvalersi di una o più modalità, e in generale il nostro organismo si attiva per cercare la soluzione più adeguata. A seconda delle nostre esperienze e delle nostre caratteristiche psicofisiche, ci si sente più portati ad imparare in un modo piuttosto che in un altro. Anche in campo motorio la conoscenza di noi stessi ci aiuta a scegliere il percorso di apprendimento più adatto e più efficace. Vediamo allora le diverse modalità quali sono.: un rinforzo positivo stimola l’apprendimento; ripetiamo e perfezioniamo un gesto che per noi produce un risultato significativo. Questo tipo di apprendimento crea però delle abilità chiuse. Che difficilmente sono trasferibili ad altri contesti.: impariamo un movimento che ci viene mostrato da altri.: metodo utilizzato soprattutto in età infantile, di fronte ad un movimento complesso si prova e si riprova, magari sbagliano più volte fino a che non si esegue correttamente.: si cerca di focalizzare l’attenzione sugli elementi fondamentali dell’atto motorio tanto da costruire un ragionamento preciso che conduce alla esecuzione corretta di questo. A volte la soluzione è frutto di una semplice intuizione. Nel nostro organismo, l’apprendimento di un movimento è il risultato del lavoro di 4 sistemi che intervengono in successione e si integrano reciprocamente:: deputato a recepire gli stimoli in ingresso (input);: sceglie e organizza la risposta più adeguata agli stimoli;: consente la realizzazione del movimento (output);: confronta i risultati dell’effettore con le richieste dell’input attraverso meccanismi di feedforward e feedback.