Capacità senso-percettive

Sono le capacità che ci permettono di entrare in relazione con ciò che ci circonda. Attraverso i nostri organi di senso, o recettori, si attivano due meccanismi importantissimi, lae la, che non operano in maniera simultanea bensì si presentano come due fasi distinte e consecutive del processo di conoscenza e adattamento all' ambiente . Quando i nostri sensi: tatto, vista, udito, gusto, olfatto, vengono stimolati da un segnale esterno, ne scaturisce quella che definiamo sensazione. Il segnale registrato dai nostri recettori viene istantaneamente convertito in energia bioelettrica capace di trasportarlo fino alle aree dove avverrà la sua codifica, seguendo lo schema riportato nella figura sottoìLa percezione è dunque il processo di interpretazione, lettura ed elaborazione della sensazione appena provata. È un processo attivo, nel quale le informazioni in arrivo vengono filtrate, selezionate, confrontate con esperienze precedenti, la percezione richiede un’attività cognitiva di recupero delle informazioni grazie anche alla memoria e alle motivazioni.Se osserviamo lo schema a blocchi dell’intero processo che porta all’elaborazione di una risposta motoria, vediamo che, in seguito alla stimolazione degli organi di senso (ad esempio lo sparo dello starter alla partenza) oltre alle capacità senso-percettive, si attivano anche quelle coordinative e sensoriali come detto all’inizio.Un altro aspetto delle capacità senso-percettive è la discriminazione percettiva, che consiste nel differenziare gli stimoli selezionando quelli ritenuti più importanti di altri. Ricordiamo infine che i recettori essenziali nella pratica sportiva sono: cinestetico, visivo, uditivo, tattile, vestibolare.