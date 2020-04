Apparato articolare - Articolazioni e legamenti

L’apparato articolare si divide in:- Articolazioni.- Legamenti.Un’articolazione è il punto in cui due capi ossei/articolari vengono in contatto. Essa ha lo scopo di collegare le ossa.Un legamento è un struttura fibrosa che mantiene in sede l’articolazione.Esso è come un elastico che se viene usato troppo si rompe.- Curiosità:I contorsionisti hanno i legamenti lassi.(Nel ginocchio:Legamento crociato:- Anteriore.- Posteriore.I legamenti crociati danno stabilità antero-posteriore; quindi il ginocchio resta in sede senza muoversi avanti e indietro.Si rompe il crociato quando la gamba è bloccata e il femore va in avanti o quando facciamo una torsione con la gamba mentre è bloccata.Legamento collaterale:- Mediale (all’interno).- Laterale (all’esterno).I legamenti collaterali danno stabilità medio-laterale.L’epifisi prossimale è l’epifisi più vicina dal centro del corpo; l’epifisi distale è l’epifisi più distante dal centro del corpo. In un capo articolare un’epifisi distale viene sempre in contatto con un’epifisi prossimale.I capi articolari sono ricoperti da cartilagine per scorrere l’uno sull’altro.Dal centro troviamo questa disposizione: osso, legamento, tendine, muscolo.Il menisco è una struttura cartilaginea che permette di muovere un’articolazione senza avere male.Il liquido sinoviale è prodotto dalla membrana sinoviale e lubrifica l’articolazione.Quando prendiamo una botta la membrana sinoviale produce più liquido sinoviale del normale come metodo di autoprotezione; infatti la zona infiammata si gonfia (a volte è necessario tirare via questo liquido con un ago).La capsula articolare è un manicotto di fibra che ricopre l’articolazione e la mantiene in sede.Una lussazione avviene quando le ossa escono dalla loro sede.Una lussazione è recidiva perché spesso risuccede.