Le capacità coordinative, o coordinazione, sono le caratteristiche neuro-motorie che contraddistinguono i nostri movimenti. Si tratta di capacità funzionali, dipendono dallo sviluppo e dall’efficienza del nostro sistema nervoso . Una persona coordinata è in grado di esegue determinati movimenti in maniera armoniosa, fluida ed economica (con poco sforzo), rispettando la spazialità (traiettorie, direzioni, etc.) e i tempi (simultaneità, successione, etc.). Per l’esecuzione di un movimento coordinato è fondamentale la funzionalità del sistema effettore ma anche del sistema afferente (senso-percettivo) che mediante gli analizzatori dà origine al processo stimolo/risposta e ne controlla l’esecuzione. Esistono due forme di capacità coordinative: quellee quelle(dette anche speciali).Le prime riguardano lo sviluppo della altre capacità e rendono possibile l’apprendimento generale delle varie abilità, sono tre e sono:1) l’: la più importante.2) il3) l’1)2)3)4)5)6)7)