Svantaggi dell'e-marketing

L’e-marketing ha diversi lati negativi tra cui:- Accessibilità: Il marketing elettronico è limitato dalla capacità del consumatore di accedere e utilizzare i servizi Internet, quindi nonostante la diffusione della tecnologia, non è sempre accessibile- Spam: Lo spam è un'e-mail non richiesta. se le aziende vogliono inviare un'e-mail alla loro base di clienti, devono ricevere un'autorizzazione da parte loro.Anche con questa autorizzazione, alcune persone considerano comunque lo spam commerciale via e-mail. Troppe e-mail possono dare al cliente una visione negativa. Le email di recapito potrebbero non raggiungere il pubblico a cui sono destinate, ad esempio potrebbero essere bloccate dai filtri antispam. I filtri di blocco degli annunci possono essere scaricati per bloccare annunci e banner fastidiosi.- L'aumento della concorrenza: L'e-marketing ha intensificato la concorrenza, che rappresenta una barriera importante per le nuove imprese per entrare nei mercati globali.- Virus del software: Molti virus del software vengono trasmessi dall'e-marketing: ciò rende i clienti sospettosi anche nei confronti delle fonti affidabili e delle risorse di mercato- Risorse: Sono necessarie ulteriori persone e risorse tecnologiche per fornire una sofisticata newsletter via e-mail che coinvolga il consumatore.