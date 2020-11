Spa, copertura perdite

Copertura delle perdite nelle spa

Una qualsiasi società può ritrovarsi in una situazione in cui ha bisogno di coprire delle perdite che sono emerse dal bilancio finale della società stessa.Si può rinviare la perdita agli esercizi futuri in attesa che questa perdita si possa coprire con gli utili degli esercizi successivi.Perdite portate a nuovo xPerdita dell’esercizio xSi può coprire con l’utilizzo delle riserve.Prima con le riserve volontarie e poi se queste non sono sufficienti anche con la riserva statutaria e con quella legale.Riserva ____ xPerdita dell’esercizio xSi può coprire riducendo il capitale sociale. Questo avviene quando la perdita non si può coprire con le riserve.Capitale sociale xPerdita dell’esercizio xRiduzione di capitale sociale nelle spaLe diminuzioni virtuali consistono in una compensazione contabile tra le parti ideali del patrimonio netto. Non determinano nessuna variazione del patrimonio netto che infatti rimane invariato.Le diminuzioni reali o effettive determinano un rimborso ai soci e quindi determinano anche una riduzione dei mezzi liquidi a disposizione della società.- rimborso di azioni estratte a sorte- rimborso parziale su tutte le azioni- liberazione da versamenti ancora dovuti- acquisto e annullamento di azioni proprie- recesso di soci dissenzienti