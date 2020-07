Spa: costituzione

Per costituire una società per azioni serve:- la formazione dell’atto costitutivo tramite atto pubblico (quindi redatto da un notaio)- l’adempimento di condizioni connesse alla natura e all’entità dei conferimenti e all’attività che la società vuole svolgere. Tra queste c’è l’obbligo di versare ad un istituto di credito almeno il 25% dei conferimenti in denaro.- l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, tramite questo la società acquisisce personalità giuridica e inizia giuridicamente ad esistere.L’atto costitutivo è un contratto con il quale viene manifestata la volontà dei soci di costituire la società. Contiene le indicazioni stabilite dalla legge basate sull’individuazione dei soci e dei loro conferimenti e dell’attività che la società vuole svolgere.Lo statuto è un documento che contiene le norme che regolano il funzionamento e l’organizzazione interna della società.Azionisti c/sottoscrizione x conto finanziario accesso ai creditiCapitale sociale xBanca c/c vincolato x conto finanziarioAzionisti c/sottoscrizione x(25% dei conferimenti in denaro)Banca c/c xErario c/imposte alla fonte xBanca c/c vincolato xInteressi attivi bancari x(svincolo)Azionisti c/sottoscrizione xAzionisti c/decimi richiamati x conto finanziario acceso ai creditiAzionisti c/decimi richiamati xBanca c/c xNel caso in cui il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti è inferiore di più di 1/5 rispetto al valore per cui è avvenuto il conferimento, la società deve ridurre il capitale sociale. Si verifica quindi che il socio accetta la valutazione e la riduzione del numero delle sue azioni, il socio reintegra in denaro il proprio conferimento oppure il socio recede dalla società.