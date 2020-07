Segmentazione e posizionamento

La segmentazioneServe a dividere il mercato in gruppi omogenei di consumatori (segmenti)Variabili per segmentare il mercato:-generali (età, sesso, provenienza geografica)-psicografiche (stili di vita, classe sociale)-comportamentali (occasioni di acquisto, vantaggi ricercati)Un segmento per essere conveniente deve essere:-accessibile-sufficientemente numeroso-diverso rispetto altri segmentiDopo aver individuato il segmento si sceglie il mercato obiettivo:-concentrazione (un prodotto, un mercato)-specializzazione di prodotto (un prodotto, più mercati)-specializzazione di mercato (più prodotti, un mercato)-copertura del mercato (copertura di tutto il mercato con più prodotti)-specializzazione selettiva (segmenti diversi, con prodotti diversi)Il posizionamentoRappresenta il modo in cui i clienti percepiscono il prodotto dell'azienda (come si colloca il prodotto nella mente del consumatore)Il posizionamento serve, quindi, a spiegare al consumatore perchè il prodotto di una certa impresa si distingue da quello dei concorrenti e perchè esso dovrebbe essere preferito a quello dei competitor.Mappa di posizionamentoIl posizionamento dipende da:-singolarità (carattere distintivo)-rilevanza (desiderabilità delle caratteristiche del prodotto)-unicità (difficoltà di imitazione da parte dei concorrenti)