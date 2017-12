Scuola monetarista – Stabilizzazione

La Scuola monetarista di Chicago, il cui principale esponente è Milton Friedman, afferma che i ricorrenti squilibri del sistema economico hanno cause prevalentemente monetarie; le recessioni sono cagionate da insufficienza dei mezzi di pagamento in circolazione, mentre l’inflazione deriva da un’eccessiva offerta di moneta. Di conseguenza, lo strumento più adatto per stabilizzare l’economia non è la politica fiscale ma la politica monetaria.Secondo Friedman e la sua scuola, la politica monetaria deve consistere in un controllo rigoroso e continuo della quantità di moneta, che va accresciuta gradualmente con un tasso di incremento costante pari al tasso di incremento della produzione previsto per il lungo periodo; lo scopo è di preservare a lungo la stabilità dei prezzi, in modo che gli operatori economici possano effettuare le loro previsioni e i loro progetti in condizioni di sicurezza.Si considerano, invece, dannose le manovre monetarie dirette a espandere la base monetaria in caso di recessione o a restringere la quantità di moneta per frenare l’inflazione: si osserva che un aumento improvviso della quantità di moneta si traduce in maggior domanda di beni ma non influisce subito sulla produzione e quindi nell’immediato genera solo inflazione; una contrazione della quantità di moneta può provocare una caduta dei prezzi troppo rapida con brusche conseguenze negative sulla produzione e può innescare una recessione. Dunque vi è il rischio che le manovre dirette a correggere gli squilibri congiunturali siano esse stesse fonte di instabilità economica.L’obiettivo della stabilizzazione di breve periodo è in pare incompatibile con quello dello sviluppo a lungo termine. Nel tentativo di controllare l’inflazione con misure restrittive e di stimolare la ripresa con misure espansive l’economia viene sottoposta a un continuo alternarsi di frenate e spinte (stop and go) che distolgono risorse dagli interventi strutturali e a lungo andare limitano la capacità di crescita.