Scritture di assestamento di completamento

A fine anno è necessario controllare che i saldi contabili di casse, i conti correnti bancari e postali, i crediti e i debiti abbiano la stessa consistenza effettiva .

È necessario controllare che il valore della cassa sia uguale puoi che possono a venire ammanchi di cassa.

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

(D) Ammanco di cassa

(D) sopravvenienze passive

(A) denaro in cassa

In seguito è necessario anche controllare quali sono i valori che riguardano i conti correnti bancari e postale , ciò viene attraverso il confronto di valori contabili con l'estratto conto , un documento inviato periodicamente da banche e poste .

Per quanto riguarda le competenze bancarie:

- gli interessi attivi , sono assoggettato alla ritenuta fiscale del 20% visto che costituiscono un ricavo di esercizio, queste ritenute sono dette "alla fonte" e valgono come titolo d'acconto



- gli interessi passivi e le spese bancarie invece costituiscono costi di esercizio.* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Giro dei c/c bancari attivi(D) banche c/c attivi(A) Banca X c/c(A) Banca Y c/cGiro dei c/c bancari passivi(D) Banca J c/c(D) banca k c/c(A) banche c/c passiviRilevazione di competenze bancarie e interessi attivi(D) banca c/c(D) spese bancarie diverse(D) ritenute subito alla fonte(A) interessi attivi bancariRilevazione di competenze bancarie e interessi passivi(D) interessi passivi bancari(D) spese bancarie diverse(A) Banca c/c

È inoltre necessario controllare i crediti e i debiti già contabilizzati che sono interamente maturati entro la fine dell'esercizio , ma sono pagabili o riscuotibili solo posticipatamente.

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Interessi di mora addebitati

(D) crediti v/ clienti

(A) interessi attivi v/ clienti

Interessi di mora dovuti

(D) interessi passivi v/ fornitori

(A) debiti v/ fornitori

Inoltre di fondamentale importanza è liquidare i saldi IVA e i saldi verso istituti di previdenza.

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Registrazione saldo IVA

(D) erario c/ iva

(A) debiti v/ erario per IVA

Registrazione del saldo verso istituti di previdenza

(D) istituiti di previdenza

(A) debiti v/ istituti di previdenza

Infine i crediti e i debiti devono essere iscritti a bilancio seguendo due diversi criteri: debiti devono essere valutata loro valore nominale mentre i crediti devono essere valutati al loro presunto valore di realizzo. Questo comporta che: i crediti sicuramente inesigibili vengono annullati, quelli di dubbia esigibilità vengono svalutati, mentre quelli di normale esigibilità vengono comunque svalutate per rischio generico.



* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Stralciato credito insoluto(D) perdite su crediti(A) crediti insolutiSvalutazione crediti specifici(D) svalutazione crediti(A) fondo svalutazione creditiSvalutazione crediti generici(D) svalutazione crediti(A) fondo rischi su crediti