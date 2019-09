Prodotti e costi

Prodotti - produttività e scelta del fattore produttivo

Plt = Q * P

La produttività

Pm = dQ / dx

Rm = Pm * P

Pmedia = Q / n

La scelta del fattore produttivo

Pmp = Rm / P

Costi - costo marginale, costo unitario marginale e costo unitario medio

Ct= Cf + Cv

Costo marginale, costo unitario marginale e costo unitario medio

Cm = dCt/ dx

Cum = Cm / Pm

K = Ct/ Q

Il, o ricavo totale, è dato dal valore dei beni e servizi ottenuti da un’impresa in un ciclo produttivo e immessi sul mercato. Dipende dalla quantità di prodotto (Q) e dal prezzo di vendita (P):Lamisura gli incrementi di produzione in relazione all’impiego addizionale di uno o più fattori della produzione; i parametri che la misurano sono il prodotto marginale e il ricavo marginale.Ilè l’incremento di produzione riferito all’incremento di un’unità di un fattore variabile, mantenendo fissi tutti gli altri; si ottiene dal rapporto tra incremento di produzione (dQ) e incremento del fattore variabile (dx):Ilè l’incremento di produzione in termini monetari ed è dato dal prodotto marginale per il prezzo:Lafa riferimento all’ultima unità di fattore variabile impiegato.Lafa riferimento a tutte le unità di fattore, si ottiene dal rapporto tra quantità di produzione e quantità totale (n) di fattore impiegato:L’imprenditore può ottenere incrementi di produzione agendo su diversi fattori produttivi variabili, e deve stabilire la priorità del loro impiego. Quindi considererà l’incremento di ricavo riferito all’unità di moneta spesa per quel fattore, detta, che si ottiene:Dove: P = prezzo da pagare per acquistare un’unità di fattore produttivo (costo marginale)., o generali, () sono quelli che non variano qualunque sia il livello di produzione; si verificano anche quando la produzione è nulla e non cambiano con l’aumentare della quantità prodotta; per esempio l’uso degli immobili, la manodopera a tempo indeterminato., o diretti, () sono quelli che variano in proporzione con la quantità di produzione, con l’acquisto delle materie prime, dell’energia, dei servizi specifici.Ilè costituito dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili:Per aumentare il livello di produzione l’imprenditore inizialmente aumenta l’impiego dei fattori produttivi variabili. Il costo relativo all’impiego dell’ultima unità di fattori variabili è detto, ed è dato da:. Dove: dCt= incremento del costo totale; dx = incremento del fattore.Ilè il costo da sostenere per aumentare di un’unità la produzione, si ottiene dal rapporto tra costo marginale e prodotto marginale:. Esso è riferito all’ultima unità di prodotto ottenuta e all’incremento di un fattore variabile, e dipende solo dal costo di un fattore variabile.Ilconsidera il costo di una qualsiasi unità di prodotto, con l’impiego di tutti i fattori della produzione; si ottiene dal rapporto tra costo totale e quantità totale prodotta:. Esso dipende sia dai costi fissi, sia dai costi variabili.