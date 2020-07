Movimento new global, commercio equo e solidale e internazionale

Commercio internazionale

Una conseguenza inevitabili della globalizzazione è stato il divario economico, lo scambio ineguale e il fenomeno della delocalizzazione.movimento new global: protezione ambientale e della biodiversità, riduzione dell’effetto serra, pace nel mondo, promozione delle agricolture e dei Paesi più poveri (SVP). L’obiettivo più urgente è la cancellazione del debito pubblico.commercio equo e solidale: assicurare ai produttori di alimenti coloniali un percorso equo, un giusto prezzo e una buona visibilità e riconoscibilità da parte dei consumatori.Lo scambio di beni e di servizi può avvenire tramite commercio interno o tra operatori di differenti paesi.Il mercato interno è uno spazio senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali con un livellamento del tasso di remunerazione.Nel mercato internazionale si ha una minore mobilità dei fattori produttivi sia per il lavoro che per il capitale (nome legislativi e doganali differenti). A ciascun paese conviene importare un prodotto, che se fosse prodotto all’interno costerebbe di più.Teoria ricardiana dei costi comparati: nei singoli Stati le produttività nei vari settori economici sono diverse a seconda della disponibilità delle risorse produttive. Se ne deduce per un equo scambio: ogni Paese se specializzi in cui si ha il vantaggio assoluto sull’altro. Il lavoro contenuto nei prodotti ne determina e misura il valore.