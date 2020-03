Microfinanza

La Banca Grameen

La microfinanza è la concessione di piccoli prestiti a persone che vivono in condizioni di estrema povertà e che normalmente non hanno diritto al credito bancario tradizionale. Si tratta di persone che non hanno garanzie collaterali (anche se la gente possiede una terra che di solito non ha un titolo di proprietà) o una storia di credito.I clienti della microfinanza possono utilizzare il denaro preso in prestito da organizzazioni locali chiamate istituzioni di microfinanza (M Fl s) per fondare o espandere microimprese, piccole imprese come piccoli negozi al dettaglio, venditori ambulanti o artigiani. Gli MFI finanziano anche un'ulteriore gamma di servizi sociali, tra cuiassicurazione e assistenza sanitaria per i clienti e i loro figli. La chiave della microfinanza è il riciclaggio dei fondi. Poiché ogni prestito viene rimborsato - di solito entro sei mesi o un anno - il denaro viene riciclato come un altro prestito. Questo continuo reinvestimento moltiplica l'impatto di ogni dollaro prestato sulla sconfitta della povertà globale e sul cambiamento delle vite e delle comunità.Una delle menti dietro la microfinanza è il professor Muhammad Yunus. Ha notato che piccoli importi di prestiti possono avere un grande impatto sulla vita dei poveri. Ha fondato la Grameen Bank (Grameen significa "rurale" o "villaggio" in lingua Bangle) nel 1976 durante una devastante carestia in Bangladesh. Oggi conta oltre 8,6 milioni di mutuatari, di cui circa il 96% sono donne. Con 2.568 filiali (tutte con contabilità informatizzata), la Grameen Bank fornisce servizi in oltre 81.000 villaggi, coprendo circa il 97% del totale dei villaggi del Bangladesh. Il professor Yunus e la sua banca hanno vinto il premio Nobel per la pace nel 2006.