Mercato del lavoro - Schema

Mercato del lavoro

Fattore lavoro -> risorsa strategica dell’aziendaMercato del lavoro:- Incontro tra la domanda e l’offerta- Meccanismi e norme che regolano i rapporti di lavoro:-- Favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta-- Disciplina di contrattazione e di diritti sindacali-- Nuove forme di rapporto di lavoro-- Sistema previdenziale-- Tutela della salute e della sicurezza del lavoratoreSoggetti del mercato del lavoro:- Imprese, enti pubblici- Lavoratori- Organizzazioni sindacali (libere associazioni di lavoratori per tutelare i propri interessi individuali e collettivi)- Associazioni dei datori di lavoro- Centri per l’impiego e agenzie del lavoro (favoriscono il collocamento dei lavoratori)Borsa Continua Nazionale del Lavoro -> Rete telematica che dà informazioni aggiornate sulle domande e sulle offerte di lavoro, sul mercato di lavoro e sulla normativa vigenteRapporto di lavoro subordinato -> il lavoratore deve svolgere l’attività alle dipendenze e sotto la direzione di un imprenditore in cambio di una retribuzioneContratti di lavoro subordinato:- Contratti collettivi di lavoro -> stipulati tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro- Accordi integrativi aziendali -> stipulati tra i sindacati dei lavoratori e l’azienda- Contratti individuali -> stipulati tra lavoratore e aziendaA seconda della durata:- A tempo indeterminato -> il contratto si scioglie con il recesso da parte del datore di lavoro o da parte del lavoratore- A tempo determinato -> il contratto si scioglie al termine prefissatoForme contrattuali:- Somministrazione di lavoro -> l’impresa somministratrice mette i lavoratori a disposizione dell’impresa utilizzatrice- Part-time -> con orario ridotto- Telelavoro -> il lavoratore si collega all’elaboratore centrale dell’azienda- Lavoro a chiamata -> il lavoratore di mette a disposizione dell’azienda in modo intermittente- Apprendistato -> per formare e trovare occupazione ai giovani