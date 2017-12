Il mercato finanziario

Il mercato finanziario comprende l’insieme delle contrattazioni di prestiti e di altri mezzi finanziari a media e lunga scadenza.Vi è incontro tra domanda e offerta attraverso:• L’intermediazione delle banche, che raccolgono i risparmi delle famiglie e concedono prestiti a lunga scadenza alle imprese.• L’offerta ai risparmiatori di titoli pubblici emessi dallo Stato e di azioni e obbligazioni emessi dalle società commerciali.

L’insieme delle vendite e degli acquisti di nuovi titoli costituisce il mercato primario e il prezzo è chiamato tasso medio all’emissione.

L’insieme delle negoziazioni dei titoli già in circolazione costituisce il mercato secondario e il prezzo è chiamato rendimento medio effettivo.

Il mercato secondario si divide in mercato regolamentato e mercato non regolamento e la differenza sta nel fatto che il mercato regolamentato è soggetto a norme specifiche, diversamente dall’altro.



La Borsa valori è il mercato regolamentato dove avvengono le negoziazioni di titoli. La Borsa valori svolge importanti funzioni, ovvero:• Funzione di liquidità, dal momento che i possessori di titoli possono venderli agevolmente ottenendo la moneta contante di cui hanno bisogno;• Funzione di investimento, dal momento che offre ai risparmiatori la scelta tra un’ampia gamma di titoli;• Funzione di finanziamento, dal momento che finanza il sistema produttivo e il deficit di bilancio dello Stato attraverso la vendita di titoli privati e pubblici.La Borsa, per far sì che funzioni, rispetta alcune regole fondamentali:• Trasparenza (informazioni veritiere sulle società quotate)• Spessore (gli scambisti devono essere numerosi in modo che chiunque possa trovare una controparte a cui vendere o da cui acquistare)• Solidità (gli scambisti devono essere consistenti in modo che una modesta variazione nell’offerta o nella domanda non determini brusche variazioni nei prezzi)• Efficienza (i costi delle transazioni devono essere minimi)

Gli intermediari di borsa, regolati dalla legge, sono imprese di investimento o banche, tra le imprese di investimento sono comprese le Società di intermediazione mobiliare, le imprese di investimento comunitarie e le imprese di investimento extracomunitarie.