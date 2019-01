Marketing in generale

Il marketing

Il marketing è il rapporto fra azienda e mercato. L' azienda se ha una strategia da imporre sul mercato ,allora viene chiamato top down marketing. Se non ha una strategia e si fa manipolare dal mercato, si chiama bottom up marketing.

Esistono due tipi di marketing in base al target(clienti) : marketing di massa, che propone un prodotto per genere, che attiri una buona parte di clienti sul mercato(diffuso nella società industriale) ; mentre il marketing segmentato ,prevede lo studio dei gusti e delle esigenze dei clienti, per suddividerli e creare un prodotto ad hoc e non più un prodotto generale(società postindustriale).

Il marketing diretto è il rapporto diretto che si crea fra azienda e cliente, attraverso ,per esempio, i social network. La società industriale puntava ad imporre sul mercato prodotti utili e durevoli(utilità materiale), mentre la società postindustriale prevede l'imposizione sul mercato di prodotti che variano in base ai gusti, all'estetica e alle mode e quindi non in base all'utilità(utilità immateriale), per esempio il pacchetto vacanza.

Esistono 3 tipi di approcci di marketing: market driving, quando l'azienda impone sul mercato un prodotto innovativo e manipola il mercato; marketing di risposta, quando l'azienda risponde alle richieste dei clienti soddisfacendo le loro esigenze e marketing d'anticipo, consiste nell'imporre sul mercato prodotti che corrispondono alle esigenze dei clienti,che loro comunicano indirettamente. Per attuare un'ottima gestione delle azioni che servono a creare un rapporto tra clienti e azienda bisogna rispettare un marketing plan costituito da:

idea di business, studio dell'ambiente e del mercato, marketing strategico e operativo. L'idea di business è cosa intende fare l'azienda sul mercato, deve prima fare uno studio della concorrenza, dei clienti e delle tendenze.

L'imprenditore deve rispettare questi studi e non innamorarsi della sua idea a tal punto da imporla sul mercato anche se non è gradita, perché altrimenti non avrebbe un'ottima comunicazione con i clienti, parte fondamentale dell'attività di marketing, che attuano tutte le aziende.