La fattura: definizione e caratteristiche

Definizione di fattura

E' un documento commerciale obbligatorio, redatto dal venditore che prova che la vendita di una merce o la prestazione di un servizio è stata effettuata , nel rispetto delle clausole dal contrattuali.Le funzioni della fattura sono molteplici: al compratore serve di notifica del credito vantato dal venditore nei suoi confronti, di documentazione della vendita, di definizione dell’ imposta sul valore aggiunto a debito del venditore nei confronti dell’ erario.È sufficiente emettere una copia della fattura?No, la fattura viene emessa in due o tre esemplari; in due esemplari, quando si tratta di fattura differita; in tre se il trasporto avviene tramite un vettore, altrimenti se la merce è presa in carico direttamente del compratore due copie sono sufficienti.Chi è l’emittente della fattura?Può essere emessa dal venditore della merce o del servizio e in certi casi anche dal cliente o da una società specializzata per conto del venditore. In questo caso, però, è necessario che l’Agenzia delle Entrate sia stata messa al corrente della scelta fatta e sulla fattura deve figurare un'apposita dicitura.Quando viene emessa una fattura?La fattura può essere emessa lo stesso giorno in cui viene effettuata la cessione del bene o prestato il servizio (fattura immediata) o entro il 15° giorno del mese che segue la data di consegna (fattura differita), oppure entro il mese successivo se la cessione risulta da una bolla di accompagnamento o da un altro documento equivalente.Come si distinguono le fatture in base all'emissione?La fattura immediata non è mai inviata con la merce nel caso in cui sia previsto un trasporto ed è obbligatoria solo quando viene prestato un servizio. Essa viaggia con la merce soltanto se è stata emessa nello stesso momento in cui è stata effettuata la vendita.La fattura differita può raggruppare anche diverse vendite che sono avvenute con lo stesso cliente e nello stesso anno solare. Per questo motivo, entro il 15 del mese successivo alla vendita può essere emesso un documento che riporta tutte le fatture del periodo. Invece non è previsto, ovviamente, un unico documento di trasporto.Quali sono le parti che compongono la fattura?In una fattura possiamo distinguere due zone:1) parte descrittiva o testata della fattura2) parte tabellare o corpo della fatturaQuali sono gli elementi del corpo della fattura?Il corpo comprende i seguenti elementi:1) natura, qualità e quantità della merce2) prezzo unitario e prezzo totale, al netto di sconti incondizionati3) sconti praticati incondizionati perché vengono calcolati senza che ricorrano particolari condizioni4) eventuali spese accessorie (es. imballaggio, trasporto, ecc..)5) base imponibile IVA, cioè l'importo su cui viene calcolata l'IVA6) aliquota IVA e l’ammontare totale dell’imposta7) eventuali importi anticipati dal venditore e di cui il venditore chiede il rimborso8) eventuali interessi, se il pagamento avviene oltre una certa data.9) totale della fattura, cioè il debito finale dell’acquirente.Quali elementi sono contenuti nella parte descrittiva?La parte descrittiva contiene:1) dati che riguardano la ditta che ha emesso la fattura (denominazione, ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, residenza, domicilio, ecc)2) dati che riguardano il cliente (cognome, nome, residenza, domicilio, codice fiscale o la partita Iva, ecc)3) data e numero progressivo della fattura, tenendo conto che per ogni anno solare si riparte da 14) clausola del contrattoCome vengono conservate le fatture?Possono essere conservata in formato cartaceo o in formato elettronico. Le fatture in formato cartaceo sono conservate nell'archivio dell'azienda. La fattura in formato elettronico è sempre più utilizzata dalle aziende e viene incoraggiata per favorire il controllo fiscale. Esse sono conservate su supporti elettroniciIn quali casi il venditore non ha alcun obbligo di emettere una fattura una fattura?• Nel caso di vendita di beni al dettaglio• Nel caso di somministrazioni di alimenti o bevande in pubblici esercizi o tramite distributori automatici e mense aziendali• Quando si tratta di un servizio di trasporto di persone e/o bagagli• Nel caso di custodia e amministrazione di titoli a cura di istituti di credito• Quando si operazioni di credito, di finanziamento o di operazioni assicurative