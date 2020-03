Fattura - caratteristiche

Fattura

Il documento principale di ogni transazione è la fattura, che è un documento commerciale che si riferisce ad una transazione tra un venditore e un acquirente ed è emesso dal venditore al momento della spedizione della merce. Una fattura tipica include informazioni sulle due parti coinvolte (nomi + informazioni di contatto), informazioni sulla merce (quantità, descrizione, numero di articolo, marchi e numero di colli, prezzo unitario e totale, sconto), così come le condizioni di pagamento e di trasporto.Contiene inoltre il numero di fattura, il luogo e la data di emissione.Una fattura pro forma non è una fattura vera e propria, in quanto viene inviata prima della spedizione della merce. Può essere utilizzata come preventivo o offerta, per la dogana per dichiarare il valore della merce, o per aprire un credito a favore dell'esportatore.L'imballaggio è essenziale per proteggere la merce durante il trasporto. Comprende diversi tipi di contenitori e l'imbottitura al loro interno. È importante proteggere adeguatamente il fragile contenuto di qualsiasi imballaggio da eventuali danni durante il trasporto. I contenitori sono scatole di metallo di due dimensioni standard (vedi foto). Possono essere refrigerati o ventilati per merci deperibili. Inoltre, possono essere impilati e spostati da un modo di trasporto all'altro. Le merci all'interno dei contenitori possono essere impilate su piattaforme portatili chiamate pallet.