Domanda – variazioni ed elasticità della domanda, domanda globale e individuale

Variazione della domanda indipendenti dal prezzo

incremento del reddito dei consumatori

gusti dei consumatori

numero dei consumatori

aspettative sui prezzi futuri

prezzo dei beni complementari

prezzo dei beni alternativi

L’elasticità della domanda

Il coefficiente di elasticità

e = dQ / dP

La domanda globale

La domanda individuale

Sp = Q1 * P1 + Q2 * P2 + Qn *Pn

La propensione al consumo e al risparmio

c = d consumi / d redditi

Persi intende la quantità di un dato bene che i compratori sono disposti ad acquistare a un certo prezzo; se il prezzo aumenta diminuisce la quantità e viceversa.Le cause che possono far traslare la curva della domanda o modificarne l’inclinazione sono:1)L’fa aumentare la domanda della maggior parte dei beni, e diminuisce la domanda dei beni di minor contenuto qualitativo;2)Isono spesso influenzati dalla pubblicità, dalla moda e quindi aumenta la domanda dei beni più pubblicizzati e di moda;3)Con la variazione delvaria la domanda dei beni;4)Le: se si prevedono prezzi in aumento la domanda attuale aumenta;5)Il: se aumenta (o diminuisce) il prezzo del bene complementare, diminuisce (o aumenta) la domanda del bene; per esempio se aumenta il prezzo del gasolio diminuisce la domanda di automobili che utilizzano questo carburante;6)Il: se aumenta (o diminuisce) il prezzo di un bene alternativo, aumenta (o diminuisce) la domanda del bene; per esempio se diminuisce il prezzo dei PC portatili se ne venderanno di più, ma diminuirà la domanda dei PC da tavolo.Quando varia il prezzo di mercato di un bene si verificano variazioni della quantità domandata. In alcuni casi al variare del prezzo si ottengono minime variazioni della quantità domandata (), in altri casi le variazioni sono molto più consistenti ().È rigida la domanda dei beni di prima necessità per le famiglie (pane, pasta, latte) o per le imprese (petrolio). È elastica la domanda dei beni voluttuari (beni di minore necessità).Ilè dato dal rapporto tra la variazione percentuale della quantità domandata (dQ) e la variazione percentuale del prezzo (dP):La domanda è elastica se il coefficiente di elasticità è maggiore di uno; la domanda è rigida se il coefficiente è minore di uno; se il coefficiente è uguale a uno, a variazioni di prezzo corrispondono variazioni uguali della quantità domandata.Laè la quantità di un bene che l’insieme dei consumatori è disposto ad acquistare ad un certo prezzo, è l’insieme delle domande individuali. A livello globale a un aumento di prezzo corrisponde sempre una diminuzione della quantità domandata (e viceversa).Laè la quantità di un bene che un consumatore è disposto ad acquistare a un dato prezzo; la domanda individuale di un bene dipende dal prezzo e dalla quantità acquistate dagli altri bene secondo un bilancio del consumatore, del tipo:Dove: Sp = spesa; Q = quantità dei beni; P = prezzi unitari.Se aumenta il reddito del consumatore la domanda varia: aumenta il numero dei bisogni soddisfatti e cambiano la tipologia dei bisogni soddisfatti, aumentano i consumi di qualità e diminuiscono i consumi di qualità inferiore.Se il reddito diminuisce le variazioni saranno di segno opposto.Laindica la quota di incremento del reddito disponibile che viene destinata ai consumi; si ottiene dal rapporto tra l’incremento della domanda e l’incremento dei redditi:. È sempre minore di uno. Di solito è calcolata sulla domanda globale.Laè data dal rapporto fra l’incremento del risparmio e l’incremento del reddito disponibile.