Divisione dello scambio

I vantaggi della divisione del lavoro

La società nella quale viviamo è caratterizzata dalla divisione dei lavoro, ovvero dalla socializzazione produttiva. Nei nostri sistemi economici, infatti, le persone non soddisfano generalmente i loro bisogni producendo direttamente tutti i beni e servizi desiderati, ma piuttosto si specializzano nella realizzazione di un particolare prodotto o servizio, che poi scambiano con i prodotti e servizi realizzati da altri soggetti.Lo scambio è dunque l'atto che permette a ognuno di procurarsi ciò che gli serve o che desidera ed è la conseguenza inevitabile di un'economia basata sulla divisione del lavoro.Il suo ruolo nel nostro sistema sociale è talmente importante da comportare la definizione di un apposito istituto giuridico per regolarlo: il contratto.In un lavoro preparatorio alla sua opera principale, Abbozzo della Ricchezza delle nazioni (ca. 1763), Adam Smith (1723- 1790), che possiamo considerare il fondatore dell'economia politica, si sofferma sui vantaggi prodotti dalla divisione del lavoro nel migliorare il tenore di vita delle persone.Nella sua opera principale, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776), Smith considera la necessità e i vantaggi dello scambio nella società .Si pensi a un semplice esempio. In una giornata lavorativa Elisa può produrre 2 kilogrammi di lana o, in alternativa, 6 litri di aranciata. Nello stesso tempo Roberto può produrre 5 kilogrammi di lana o 2 litri di aranciata. Calcolare i vantaggi della specializzazione produttiva e dello scambio.