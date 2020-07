Efficienza dello scambio, produzione e composizione

Distribuzione delle torte

Composizione del prodotto finale

Per essere efficiente da un punto di vista paretiano un sistema economico deve garantire:- l’efficienza dello scambio;- l’efficienza della produzione;- l’efficienza nella composizione del prodotto finale.Si considera raggiunta l'efficienza dello scambio quando le persone non desiderano compierne altri.Consideriamo ancora le nostre due amiche e supponiamo che per l'ultimo giorno di scuola abbiano preparato una torta di mele e una torta al cioccolato. Ogni torta viene divisa in dieci fette e distribuita casualmente tra i venti compagni. Finita la distribuzione chi non ama il cioccolato cercherà di scambiare la propria fetta di torta con una fetta di torta di mele e viceversa. Potremo considerare efficiente la distribuzione delle torte soltanto se, alla fine, chi ama il cioccolato avrà avuto la torta al cioccolato e chi ama le mele avrà ottenuto la torta di mele.Si considera raggiunta l'efficienza della produzione se nonè possibile aumentare la produzione di un bene senza diminuire la quantità prodotta di un altro.Supponiamo che Paola e Francesca disponessero soltanto di un chilogrammo di farina per realizzare le loro torte. La loro posizione è efficiente se tutta la farina viene impiegata, mentre qualsiasi soluzione che preveda un avanzo di farina è inefficiente.L'efficienza nella composizione del prodotto finale costituisce una sintesi delle prime due.