Il Consob e la borsa

Il Consob è la Commissione Nazionale della Società e della Borsa , che ha il controllo sulle società quotate e quelle di riserva.

Quest'ultimo determina i criteri per creare un capitale per le società quotate, le informazioni obbligatorie da seguire, controllare i contenuti delle documentazioni bancarie e delle informative relative al mercato delle società quotate, i criteri per poter dar via agli esercizi di prestito, i criteri per poter dar via all'esercizio del mercato.

Il mercato del capitale a rischio è quel luogo in cui i soci espongono i loro titoli tramite grandi intermediari ai vari risparmiatori che se riterranno le trattative allettanti investiranno.

Qui entra in gioco il fattore di rischio perché questo investimento verrà restituito solo se incrementerà la produttività.

Le società che fanno utilizzo del mercato del capitale di rischio vengono classificate come società quotate ,cioè che hanno un mercato regolamentato e società che fanno utilizzo di un mercato esposto ad un grande pubblico di risparmiatori.

Le società per essere quotate devono passare un esame complesso del Consob e che dura diversi mesi .

La prima fase è interna e prevede che la società Decida se entrare in borsa.

Dopodiché nominano uno sponsor, ossia un finanziatore, che garantisca le sue operazioni e poi vengono stabiliti i limiti di operazione riguardanti le imprese emittenti e le trattazioni secondo i requisiti del Consob per dare una prima impressione della società e della sua attrattiva.

Le quotazioni iniziano con l'asta di apertura che tiene conto delle negoziazioni antecedenti , che danno il via alle trattative(offerte e vendite) che vengono registrate in un sistema telematico , quest'ultime determinano l'andamento dei titoli negli scambi e l'ultima quotazione viene stabilita pesando le offerte degli ultimi momenti e ottenendo un risultato ragionato che viene registrato nel listino , il quale tiene conto delle quantità trattate e dei titoli trattati.

È il mercato a stabilire il valore dei titoli rispetto a quello dell'impresa.