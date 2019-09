Concorrenza perfetta, imperfetta e monopolio

La concorrenza perfetta, imperfetta e il monopolio

La concorrenza perfetta

Il monopolio

La concorrenza imperfetta

Perché possa esistere un mercato di concorrenza perfetta sono indispensabili diversi requisiti e condizioni.Il mercato deve essere polverizzato tra numerosi produttori e numerosi consumatori in modo che nessun offerente e richiedente possa influenzare la formazione del prezzo.Il prodotto offerto deve essere omogeneo.Il mercato deve essere trasparente: i venditori e gli acquirenti devono poter riconoscere le caratteristiche del bene.Il mercato deve assicurare la libertà di ingresso o uscita.La concorrenza perfetta è la forma di mercato caratterizzata dalla presenza di numerosi offerenti e richiedenti, prodotti omogenei e un prezzo unico.E’ la forma di mercato contrapposta alla concorrenza perfetta, in quanto l’offerta è concentrata in un solo offerente che gestisce il prezzo.Può avere origine per legge o può essere determinato da condizioni ambientali.E’ difficile che un imprenditore domini il mercato da monopolista perché è ostacolato da disposizioni che favoriscono la concorrenza. Il monopolio di fatto è ostacolato dalla legge, perché l’offerta di un certo prodotto provoca svantaggi ai consumatori.Nella concorrenza imperfetta ogni offerente può stabilire il prezzo, ma deve essere solo lievemente diverso dagli altri.E’ caratterizzata da un’offerta frazionata tra offerenti, una domanda rappresentata da una pluralità di richiedenti, prodotti diversi, prezzi diversi.