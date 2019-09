Diverse forme di mercato – Concorrenza bilaterale, Oligopolio e Monopolio

Concorrenza bilaterale

Oligopolio

La formazione del prezzo nel regime di oligopolio

Monopolio

Monopolio naturale

Monopolio legale (o di Stato)

Monopolio di fatto

Si ha unaquando sono molti i produttori e i consumatori.I produttori offrono le loro merci in competizione con gli altri operatori, chi è in grado di offrire beni di pari qualità a prezzi più bassi vende e guadagna di più.Anche i consumatori sono in competizione tra loro per acquistare i beni offerti alle condizioni per loro più favorevoli e soddisfare così il maggior numero di bisogni.L’è una forma di mercato imperfetto che si caratterizza per la presenza di poche imprese (), di pochi consumatori () o di entrambi ().Per prendere una decisione in merito ai prezzi da praticare, i membri di un oligopolio ricorrono alla “teoria dei giochi”, che consiste nel formulare previsioni sul comportamento dei concorrenti in determinate situazioni e nell’impostare la propria strategia.Oppure gli oligopolisti si potrebbero accordare sui prezzi da praticare creando un cartello, la competizione avverrebbe solo evidenziando i vantaggi legati all’acquisto di un prodotto anziché un altro.Ilè una forma di mercato imperfetto in cui l’offerta di un bene è esercitata da un solo imprenditore, mentre la domanda è frazionata fra molti acquirenti (). Quando l’offerta è esercitata da molti produttori e la domanda da un solo consumatore si parla di. Ilsi verifica quando c’è un solo produttore e un consumatore.Ilsi distingue in: delle risorse, naturale e legale.Ilè dovuto a condizioni che rendono efficienti l’offerta di un determinato bene o servizio solo se viene effettuata da un singolo imprenditore.Si ha unquando lo Stato autorizza un solo imprenditore ad offrire un determinato bene, o lascia agire i produttori liberamente in regime di concorrenza, ma interferisce nella formazione del prezzo di quel bene, imponendo una tassa di fabbricazione; oppure si ha per le esigenze di un servizio pubblico essenziale (polizia).Si può arrivare al monopolio per effetto della concorrenza: un imprenditore abile riesce ad eliminare tutti gli altri, facendoli fallire o comprando le loro aziende. In questo caso si ha un