La comunicazione d'impresa

La comunicazione d'impresa consiste nello scambio di informazioni in seguito al quale i comportamenti dei soggetti coinvolti diGlidel processo comunicativo sono::soggetto che inizia il processo comunicativo:soggetto a cui è indirizzato il processo comunicativo:contenuto del processo comunicativo:strumento di trasmissione del messaggio:messaggio di ritorno che il destinatario invia all'emittente

Il processo comunicativo è influenzato da:

-il contesto:l'ambiente sociale, culturale ed economico nel quale si svolge il processo comunicativo

-la codifica del messaggio:modalità per le quali l'emittente trasforma il contenuto in immagini, parole...



:modalità per le quali il destinatario interpreta e da un significato a immagini e paroleTali fattori influiscono sulla: differenza tra ciò che l'emittente vuole comunicare e ciò che il destinatario comprende.

Il processo comunicativo può essere analizzato sotto diversi aspetti (contatto, numero, flusso).

Con riferimento al contatto:

-comunicazione impersonale: risulta meno efficace ma richiede meno costi; i soggetti non sono a diretto contatto e utilizzano un canale (tv, stampa).

-comunicazione personale:i soggetti sono nello stesso luogo allo stesso momento (face to face/non face to face)

Con riferimento al numero:

-comunicazione one-to-one:tipica della comunicazione personale

-comunicazione one-to-many: tipica della comunicazione impersonale attuata attraverso mezzi di comunicazione di massa

-comunicazione many-to-many:tipica della comunicazione digitale realizzata attraverso il web

Con riferimento al flusso:

-comunicazione unidirezionale:quando non vi è interazione tra emittente e destinatario

-comunicazione bidirezionale:quando vi è interazione tra emittente e destinatario

Con riferimento alla tempistica, la comunicazione bidirezionale può essere:

-sincrona:quando l'interazione si verifica nello stesso istante in

cui avviene la comunicazione

-asincrona: quando è differita nel tempo

La comunicazione d'impresa è costituita dall'insieme di processi comunicativi attraverso i quali l'impresa interagisce con l'ambiente interno ed esterno.