Basi della comunicazione aziendale

Nel business internazionale, essere in grado di comunicare è fondamentale. La comunicazione aziendale si riferisce sia alla scrittura di e-mail, che è lo strumento scritto più utilizzato, sia al dialogo con colleghi, clienti e fornitori. Sia la comunicazione scritta che quella orale richiedono una serie di competenze e abilità.Ad esempio, quando si scrive un'e-mail, è necessario sapere come riassumere il contenuto del messaggio con un'intestazione adeguata (l'oggetto dell'e-mail), come iniziare e terminare il messaggio e come scrivere un messaggio appropriato senza commettere errori. Nel parlare di affari, invece, è necessario saper utilizzare una fraseologia adeguata in diverse situazioni aziendali, con l'obiettivo di comprendere e di far passare il messaggio in modo efficace.La comunicazione consiste nello scambio di idee, di opinioni e di informazioni. La comunicazione aziendale scritta comprende ogni genere di comunicazione che permette di condividere un messaggio, quindi per esempio le e-mail, i fax, le lettere, le newsletter, le circolari, i documenti, i comunicati stampa, i messaggi di testo e i post sui social network. La comunicazione aziendale orale comprende conversazioni faccia a faccia, ovvero le riunioni, le presentazioni, i discorsi, le telefonate e le videochiamate.