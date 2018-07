La compravendita

La compravendita è un contratto in cui un soggetto, chiamato venditore, trasferisce la proprietà di un determinato bene ad un altro soggetto, chiamato compratore.a compravendita è un contratto:- bilaterale, poiché è obbligatoria la presenza di due contraenti, ovvero il venditore e il compratore;- consensuale, visto che si perfeziona nel momento in cui il venditore compratore raggiungono un accordo su tutti gli elementi che compongono il contratto;- a titolo oneroso, poiché ciascun contraente fa un "sacrificio" per avere in cambio un "vantaggio" economico;- traslativo della proprietà, visto che trasferisce il diritto di proprietà dal venditore al compratore.Questo contratto può essere:- verbale;- scritto (formale o non formale).

Ogni contraente ha alcuni obblighi da rispettare.

Il venditore deve:

- consegnare la merce;



- garantire dall'evizione;- garantire dai vizi occulti.Il compratore deve, invece:- ritirare la merce;- pagare la merce.

Le fasi della compravendita sono tre:

- la trattativa, in cui il venditore e il compratore entrano in contatto tra di loro per scambiarsi proposte, se la controparte accetta la proposta dell' altro, il contratto è concluso;

- la stipulazione del contratto, che si ha nel momento preciso in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza che l'altra parte l'ha accettata;

- l'esecuzione del contratto, ovvero l'emissione del documento di trasporto e la consegna della merce e, la fattura di vendita viene emessa e vengono emessi anche altri eventuali documenti.

Gli elementi del contratto possono essere:

- essenziali, ovvero la quantità della merce, la qualità della merce e il prezzo (se manca almeno un elemento il contratto si può considerare nullo);

- accessori, come la consegna della merce, l'imballaggio è il pagamento.

Il tempo della consegna della merce può essere:

- immediata, ovvero alla stipulazione del contratto;

- pronta;

- differita.

Il luogo della consegna può essere:

- Franco magazzino venditore, se la consegna avviene presso il venditore e quindi i costi e i rischi sono a carico del compratore;

- Franco magazzino compratore, se la consegna avviene presso al compratore e quindi i costi e rischi sono a carico del venditore;

- trasporto tramite vettore, che può essere porto franco se il prezzo del vettore viene pagato direttamente alla partenza della merce dal venditore, o porto assegnato se il prezzo del vettore viene pagato direttamente all'arrivo della merce dal compratore.

L'imballaggio della merce può essere:

- fornito dal compratore

- fornito dal venditore, può essere gratuito, fatturato o a rendere.

Il tempo di pagamento può essere:

- anticipato, se il pagamento avviene prima della consegna della merce;



- immediato, se il pagamento avviene alla consegna della merce;- per contanti, se il pagamento avviene dopo un breve periodo della consegna della merce;- posticipato differito, se il pagamento avviene dopo la consegna della merce.Il luogo di pagamento può essere:- il luogo indicato dal contratto;- In mancanza delle indicazione nel contratto, Il luogo è quello al momento e nel luogo della consegna della merce.