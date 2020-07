Come creare un piano di marketing

Sette elementi per la realizzazione:1. Analisi di contesto2. Target3. Obiettivi4. Strategie5. Tattica6. Budget7. Misurazione dei risultatiAnalisi di contesto, elementi:- analisi delle variabili macro-economiche: influenzano nel medio-lungo periodo l’economia di un’impresa- analisi del settore- analisi della concorrenza- analisi interna: definire le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, come si differenziano e il loro posizionamento all’interno del mercato.Definire le risorse di cui un’azienda dispone (organizzative, tecnologiche e umane)Target: destinatario dei prodotti e dei servizi che l’azienda produce.Buyer persona -> profilo ideale di consumatore a cui l’azienda può rivolgere il prodotto o il servizio, per identificarlo si analizzano variabili demografiche, sociologiche, geografiche ed esperienze passate.Iter decisionale -> capire le informazioni di cui ha bisogno per prendere una decisione e come noi possiamo offrire questa decisione .Obiettivi -> permette alle aziende di capire la meta che vogliono raggiungere.Caratteristiche degli obbiettivi con il metodo S.M.A.R.T.:- specific -> deve essere chiaro e quantitativo- measurable -> deve essere misurabile- attainable -> deve essere raggiungibile- relevant -> deve essere rilevante per l’azienda stessa- timely -> definire la scadenza entro il quale si vuole raggiungere l’obiettivoStrategie -> delineare tutte le azioni a livello macroeconomico che l’azienda deve eseguire per raggiungere il proprio obiettivo.Fare strategia significa:- definire il target di clientela- definire i canali di comunicazione- definire il messaggio più efficaceBudget -> definirlo serve per capire quali strategie sono percorribili e per capire se le strategie sono possibili in termini economici.Come definire il budget:- definire la priorità dell’obiettivo della strategia- definire le risorse umane interne- definire l’impatto sul Cash Flow (=liquidità) aziendaleMisurazione dei risultati -> serve capire se si sta raggiungendo l’obiettivo definito e capire quant’è il gap da colmare.Dipende da alcuni fattori:- obiettivo della strategia- il canale strategicoMetriche da tener conto:- numero di nuovi clienti acquisiti- clienti acquisiti con una determinata strategia- ordine medio dei clienti acquisiti- altre metriche quantitativeKPI (Key Performance Indicators):- per canali online -> visite giornaliere al sito, tasso di conversione delle visite, frequenze di rimbalzo delle visite, numero pagine per sessione- per canali offline