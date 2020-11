Piano di marketing – impresa nel settore dell’abbigliamento

Analisi di mercato

Obiettivi da raggiungere

Strategie e strumenti da utilizzare

Budget economico

La Beta spa è un'impresa industriale che lavora nel settore del'abbigliamento. In seguito alle maggiori esigenze volute dalla clientela, decide di lanciare sul mercato una nuova linea di abbigliamento in cui i materiali utilizzati saranno naturali ed eco-sostenibili.L'azienda non ne ha ancora prodotta una, ma ne ha le capacità.Prodotto: i capi di abbigliamento sono prodotti usando tessuti naturali e provenienti da somme eco-sostenibili, quindi si faranno ricerche di aziende che producono tali tessuti.Prezzi: i prezzi dovranno essere maggiori dei costi di produzione ovviamente, ma dovranno essere comunque non troppo alti per far sì che i clienti possano accedere ai prodotti offerti e così fidelizzare la clientela.Distribuzione: i prodotti saranno anche presenti sul sito web per permettere ai clienti di acquistare prodotti online.Promozione: verranno fatte pubblicità che promuoveranno questi prodotti che soddisfano le forti esigenze della clientela.Verranno fatte promozioni che sensibilizzeranno i clienti che ancora non sono attenti a queste tematiche e per far conoscere le nuove tecniche acquisite per conquistare i clienti già attenti a materiali naturali e all'eco-sostenibilità.Il budget economico prevede un aumento delle vendite del 5% poiché non sono molti i clienti attenti a queste tematiche, ma ci sarà un aumento graduale delle quote di mercato degli esercizi successivi, tramite fidelizzazione del consumatore. Saranno quindi necessari costi per la comunicazione.