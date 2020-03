Cad e carta di credito

Cad (contanti contro documenti)

Carta di credito

Con questo metodo di pagamento l'importatore ritira la merce dal vettore solo quando la banca dell'esportatore rilascia i documenti di spedizione, che sono la fattura, il documento di trasporto, la lista di imballaggio, il certificato di assicurazione e il certificato di origine. Il CAD, detto anche Documentary Collection, comprende sempre una bozza.Esistono due tipi di CAD a seconda del tipo di bozza (vedi tabella). In una transazione di raccolta di documenti, sia la banca dell'importatore che quella dell'esportatore agiscono come intermediari nel trattamento dei documenti di spedizione e nella raccolta dei pagamenti.Una carta di credito (L/C), o credito documentario, è uno dei metodi di pagamento più sicuri in quanto protegge sia l'importatore che l'esportatore. Quando l'importatore presenta una lettera di credito pro forma alla sua banca emittente e chiede di aprire un credito a favore dell'esportatore, presenta anche un elenco dettagliato dei documenti di spedizione che desidera ricevere. La banca emittente paga l'esportatore a condizione che tutti i documenti soddisfino i requisiti richiesti. Di solito, la banca emittente emette una lettera di credito irrevocabile, il che significa che non può essere modificata a meno che sia l'importatore che l'acquirente non siano d'accordo, e la banca emittente garantisce il pagamento. Per fornire una maggiore sicurezza, la lettera di credito può anche essere confermata, il che significa che l'esportatore consiglia il pagamento con garanzia bancaria. L'esportatore ha la garanzia di ricevere il pagamento a condizione che presenti i documenti in conformità al 1/C. D'altra parte, l'importatore non deve pagare la merce finché la spedizione non è stata effettuata e i documenti non sono presentati in buono stato di conservazione.