Carte di credito e di debito

Le carte di credito sostituiscono denaro contante e assegni nel regolamento degli scambi.La carta di credito è una tessera plastificata personale e non cedibile con la quale l’emittente (una banca o una società specializzata) autorizza il titolare a pagare gli acquisti si beni e servizi effettuati presso gli esercizi convenzionati, semplicemente firmando un apposito documento, detto memorandum di spesa, oppure autorizzando la transazione mediante un codice PIN (Personal Identification Number).A seconda dell’emittente, le carte di credito hanno il seguente funzionamento:•in occasione di un acquisto, il titolare esibisce la carta che viene inserita nell'apposito dispositivo in uso all'esercente e di solito firma una ricevuta. Molte carte sono ora dotate di un PIN, un codice che sostituisce la firma nella convalida della spesa;•i fornitori dei beni e servizi vengono poi pagati dall'emittente della carta, che trat- tiene una commissione;•mensilmente l'emittente invia al titolare della carta un estratto conto nel quale sono riportate le operazioni effettuate nel mese e il relativo saldo a debito. Normalmente il saldo deve essere regolato entro 10-15 giorni dalla data dell'estratto conto, di solito con addebito automatico in c/c bancario. L’emittente può anche consentire un pagamento rateale, ma in tal caso sono dovuti gli interessi in base a un tasso prestabilito. Pertanto, le carte di credito consentono ai titolari di effettuare acquisti, entro un massimale prefissato concordato con l'emittente, anche in mancanza dell'immediata disponibilità delle somme necessarie. È infatti sufficiente che tale disponibilità esista al momento in cui l'estratto conto deve essere saldato.Le carte di debito, come per esempio il bancomat, danno accesso al conto corrente del possessore, al quale vengono addebitati, di solito immediatamente, gli importi delle operazioni effettuate. Esse sono protette da un codice PIN che deve essere digitato per autorizzare le operazioni. Queste possono consistere, per esempio, in prelievi i banconote presso gli sportelli bancari automatici (ATM = Automated Teller Machines). in pagamenti tramite appositi terminali elettronici (POS = Point of sale) installati negli esercizi commerciali, negli hotel, nei ristoranti, in pagamenti di pedaggi autostradali tramite i dispositivi installati ai caselli, ecc.