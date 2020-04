L’assegno

L’assegno è un mezzo di pagamento. Molto più diffuso un tempo, oggi è in parte sostituito dalle carte di credito o di debito. Consiste in un ordine, rivolto dal sottoscrittore (firmatario o traente) ad una banca (o trattario) di pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un terzo, chiamato beneficiario. Il beneficiario e il traente, a volte, possono coincidere, poiché può verificarsi il caso di un firmatario che intende prelevare una somma a suo favore.Il potere di dare tale ordine presuppone l’esistenza di contratto in essere fra la banca e il traente (= cliente), in forza del quale il traente dispone presso la banca di una somma disponibile ed è autorizzato ad emettere (= trarre) assegni su appositi modelli forniti dalla banca, previo rilascio di un esemplare della sua firma e sulla base di un rapporto di provvista o copertura; tale rapporto può avere qualsiasi natura (deposito in denaro, apertura di credito o altro) e consiste in un credito, liquido e immediatamente riscuotibile, che il traente ha verso la banca, la quale è tenuta a pagare nei limiti dei fondi disponibili.Gli elementi che un assegno deve contenere obbligatoriamente sono:• denominazione di “assegno bancario”• l’ordine di pagamento• il nome del trattario, cioè di colui che è stato designato a pagare• l’indicazione del luogo di pagamento• l’indicazione della data e del luogo di emissione• la sottoscrizione del traente, cioè la firma di colui che emette l’assegnoNon si indica il tempo di pagamento perché l’assegno è sempre pagabile a vista. La legge punisce penalmente coloro che emettono un assegno senza data o con una data falsa, sia no essi postdatati o antidatati. Infatti, gi assegni postdatati assumono una funzione di garanzia che la legge riversa ad altri titoli di credito, come la cambiale, in cui è prevista un’imposta di bollo. In Italia,le nuove normative,prevedono che gli assegni siano tutti non trasferibili: essi possono essere girati (= trasferiti) soltanto ad una banca per incassarlo o accreditarlo.Esiste anche l’assegno sbarrato: si tratta di un assegno ce riporta tua righe parallele ed oblique entro le quali è indicato il nome di una banca. Questo sta a significare che il beneficiario può incassare l’assegno solo ed esclusivamente presentandolo alla banca indicata. L’assegno circolare viene emesso da una banca. Su richiesta di un soggetto che versa la somma corrispondente. L’assegno circolare si presenta quindi come una promessa di pagamento fatta non da un privato, ma dalla banca stessa e quindi particolarmente “sicura”.