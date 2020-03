Analisi Incoterms

Analisi degli Incoterms

Gli Incoterms (il termine è l’abbreviazione di International Commercial Terms) sono undici termini standard utilizzati nei contratti di vendita, che definiscono le diverse tipologie responsabilità dei venditori e degli acquirenti per la consegna delle merci in seguito ad un contratto di compravendita.Questi Incoterms sono pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale.Forniscono le regole e le indicazioni su chi è responsabile della merce in ogni fase del trasporto.Ci sono due principali tipi di responsabilità:- chi è responsabile dell'organizzazione e del pagamento del trasporto, del carico e dello scarico, dello sdoganamento e dell'assicurazione della merce (che si riferisce ai costi)- chi si assume i rischi e in quale faseNaturalmente è l'acquirente che paga tutto ciò che è necessario pagare e se è il venditore che organizza, per esempio, il trasporto, questo costo sarà addebitato ovviamente in fattura.Ogni lncoterm è un codice formato da 3 lettere più il nome di un luogo che specifica fino a dove il venditore è responsabile della merce.Gli 11 Incoterms sono:- EXW - Ex Works- FCA - Free Carrier- CPT - Carriage Paid To- CIP - Carriage And Insurance Paid To- DAP - Delivered At Place (dal 2010)- DAT - Delivered At Terminal (dal 2010)- DDP - Delivered Duty Paid- FAS - Free Alongside Ship- FOB - Free On Board- CFR - Cost and Freight- CIF - Cost, Insurance and Freight