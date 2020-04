Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

costo d'acquisto + spese accessorie iniziali + spese successive per migliorie

costo storico/vita utile

Per valutare il patrimonio di un'impresa è necessario assegnare un valore monetario a ogni bene da cui esso è composto. Durante questa valutazione, i beni possono essere divisi in due categorie:: sono quei beni già espressi in moneta e quindi facili da valutare (denaro in cassa, c/c bancario o postale, assegni,...): sono i beni che si possono misurare con criteri più fisici,e possono essere immobilizzazioni materiali e immateriali, merci, materie prime, ecc.Assegnare il valore complessivo al patrimonio di un'azienda è un processo molto difficile che ha come fine la determinazione di un valore stimato.Nella valutazione del valore del patrimonio dell'impresa, si è vincolati dalle norme imposte dal codice civile. In particolare l'si occupa della valutazione degli elementi del patrimonio.Passiamo ora all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.La valutazione di essi si basa sul loro costo storico.Ilè determinato da:Si definisceil tempo di utilizzo stimato di un bene all'interno dell'azienda.I beni dell'azienda col passare del tempo perdono di valore a causa di:- deperimento fisico: determinato dall'uso del bene;- obsolescenza: il superamento del bene dal punto di vista tecnologico, con l'immissione nel mercato di prodotti più moderni;- inadeguatezza: quando il bene non riesce più a sostenere il ritmo dell'impresa.Laè la stima della perdita di valore di un bene subita ogni anno. Tale quota può rimanere costante negli anni, avere un incremento o un decremento.Il criterio di valutazione più semplice è l'. Secondo questo metodo, la quota d'ammortamento si calcola nel seguente modo:ilè la somma di tutte le quote di ammortamento di un bene.Ilè il valore effettivo di un bene alla fine di un anno amministrativo, ed è dato dalla differenza tra il costo storico e il fondo di ammortamento.Per il primo anno, la quota delle immobilizzazioni materiali e immateriali è dimezzata.Per il calcolo della quota d'ammortamento può anche essere utilizzata una percentuale,che si trova generalmente dividendo 100 per la vita utile del bene.