Gli acquisti franco magazzino venditore

Nella rilevazione in Partita Doppia di acquisti è necessario tenere conto del luogo in cui avviene la consegna delle merci. Una delle clausole più utilizzate per quanto concerne la consegna di merci è la clausola “franco magazzino venditore”. Questo significa che il luogo di consegna delle merci è il magazzino del venditore, perciò tutte le spese che devono essere pagate affinché le merci arrivino a destinazione sono a carico del compratore.

Acquisto “franco magazzino venditore” con spese di trasporto pagate dal compratore.

Poiché le spese di trasporto sono a carico del compratore, questo deve pagare lui la fattura direttamente e questa rappresenta un costo d’esercizio

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Rilevazione della fattura delle merci

(D) Merci c/ acquisti

(D) IVA a ns. credito

(A) Debiti v/ fornitori



Registrazione della fattura dei costi di trasporto(D) Trasporto su acquisti(D) IVA a ns. credito(A) Debiti v/ fornitoriPagamento fattura dei costi di trasporto(D) Debiti v/ fornitori(A) Banca c/c

Acquisto “franco magazzino venditore” con spese di trasporto anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore, ma sono state pagate dal venditore materialmente anticipandole in nome e per conto del compratore. I costi di trasporto quindi sono iscritti nella fattura del venditore come spese documentate.

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Rilevazione della fattura sui costi di trasporto

(D) Trasporto su acquisti

(D) IVA a ns. credito

(A) Debiti v/ fornitori

Rilevazione della fattura delle merci dal venditore

(D) Merci c/ acquisti

(D) IVA a ns. credito

(D) Debiti v/ fornitori

(A) Debiti v/ fornitori

Si verifica la presenza di spese di trasporto non documentate nel caso in cui le spese di trasporto siano fatte con automezzi e personale dell’impresa del venditore.

* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):

Rilevazione della fattura delle merci dal venditore

(D) Merci c/ acquisti

(D) IVA a ns. credito

(D) Costi di trasporto

(A) Debiti v/ fornitori