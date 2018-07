Gli acquisti franco magazzino compratore

Nella rilevazione in Partita Doppia di acquisti è necessario tenere conto del luogo in cui avviene la consegna delle merci. Una delle clausole più utilizzate per quanto concerne la consegna di merci è la clausola “franco magazzino compratore”. Questo significa che il luogo di consegna delle merci è il magazzino del compratore, perciò tutte le spese che devono essere pagate affinché le merci arrivino a destinazione sono a carico del venditore.

Acquisto “franco magazzino compratore” con spese di trasporto pagate dal compratore.

Poiché la clausola di consegna è “franco magazzino compratore” tutte le spese di trasporto sono a carico del venditore, perciò se il compratore è colui che paga il vettore per le spese di trasporto sostenute, il compratore non deve registrare dei costi d’esercizio ma ha dirittto a scalare l’importo della fattura del vettore per spese di trasporto dal suo debito contratto per le merci nei confronti del venditore.



* Scritture contabili (D=Dare) e (A=avere):Pagamento delle spese di trasporto(D) Anticipazioni per c/ fornitori(A) Denaro in cassaRilevazione delle fatture delle merci(D) Merci c/ acquisti(D) IVA a ns. credito(A) Debiti v/ fornitoriRegistrazione del pagamento della fattura delle merci(D) Debiti v/ fornitori(A) Anticipazioni per c/ fornitori(A) Banca c/c

Acquisto “franco magazzino compratore” con spese di trasporto pagate dal venditore.

Poiché le spese di trasporto sono a carico del venditore, il compratore non deve registrare alcun costo d’esercizio riguardante le spese di trasporto, deve solo registrare la fattura riguardante le merci che ha acquistato dal venditore.

* Scritture contabili(D=Dare) e (A=avere):

Rilevazione fattura merci

(D) Merci c/ acquisti

(D) IVA a ns. credito

(A) Debiti v/ fornitori