Dalla vision alla mission

Vision: fine, la meta che l'azienda si prefigge di realizzare mediante tutte le sue azioni. (obiettivo guida)La vision costituisce una fonte di ispirazione per tutti gli stakeholders, ovvero per tutti coloro che hanno legami e relazioni di qualsiasi titolo con l'azienda, che prendono visione della vision statement, il manifesto che sintetizza gli obiettivi generali dell'azienda a lungo termine e segue 4 punti:Guardare il futuro;Essere chiaro e facile da ricordare;Contenere frasi che colpiscano e coinvolgano;Contenere aspirazioni realistiche.Ci sono stakeholders primari, esempio azionisti, clienti, dipendenti e fornitori; e secondari esempio associazione consumatori, sindacati, massmedia, gruppi sociali, etc..Mission: strada da percorrere per raggiungere la meta, si focalizza sul presente. (guida operativa pratica all'azione).Per attuare la mission è necessario intraprendere anno dopo anno una serie di azioni.Il piano marketing si articola in 7 azioni:Analisi della situazione: si articola su due livelli, il primo, il macro-ambientale, ovvero controlla l'esistenza di eventuali restrizioni legislative e normative; il secondo, il micro-ambientale, ovvero punti di forza e debolezza esistenti all'interno dell'azienda.Individualizzazione degli obiettivi: l'azienda individua gli obiettivi che intende raggiungere e stabilisce i tempi necessari e le scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti.Analisi swot: strength weakness opportunity treat, ovvero i punti forza e debolezza dell'azienda e opportunità del mercato e minacce.Scelta strategica: azioni necessarie che costruiscono le strategie.Individualizzazione del marketing-mix più opportuno: insieme delle decisioni prese per definire le variabili del marketing-mix.Individualizzazione del budget: disponibilità economica.Controllo dei risultati: l'impresa verifica se e in che misura i risultati siano stati raggiunti.Piano di Marketing di MarcaPiano di Marketing per strategia di prodotto;Piano di Marketing di nuovi prodotti;Piano di Marketing di segmento di mercato;Piano di Marketing di area geografica;Piano di Marketing per cliente.