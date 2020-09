Particolari tipi di giardini - Giardini Specialistici e Orti Urbani

Giardini Specialistici

giardini specialistici

giardini specialistici

sedicesimo secolo

verde scolastico

Orti Urbani

orti urbani

orti urbani

Orto urbano privato

Orto urbano sociale

Orto urbano contemplativo

All'interno della categoria deipossono essere compresi i giardini botanici o anche i giardini scolastici.sono degli spazi che rispondono a delle esigenze specifiche, prevalentemente didattiche, ma anche educative e ricreazionali.sono sorti alla fine delper la coltivazione di piante officinali, da utilizzare per le esercitazioni degli studenti di medicina.La maggior parte degli orti botanici sono recintati; la parte coperta di questi orti è costituita da serre per la conservazione di piante esotiche e può essere molto estesa.Fra i giardini specialistici un posto di rilievo spetta al. Il verde per le scuole ha alcune funzioni principali, come: il gioco, il rapporto con la natura e l’apprendimento fuori dall'aula.La struttura degliè una struttura ancora da ipotizzare. Si tratta di assegnare dei piccoli spazi, nell'ordine di cinquanta - cento metri quadri, in gestione gratuita a persone che ne fanno richiesta.Questa tipologia di verde, se inserita all'interno di un parco, potrebbe stimolare e accrescere il senso di responsabilità del cittadino verso il verde.Glispesso sono stati realizzati in aree di risulta, degradate o emarginate. Si possono suddividere in:: è un appezzamento di terreno recintato e comprendente un capanno;: è un piccolo appezzamento di terreno recintato e suddiviso al suo interno in sei o otto lotti con un capanno comune;: ha le stesse caratteristiche dei precedenti orti urbani, ma la su ubicazione è all'interno della città, e la coltivazione è limitata solo ad essenze ornamentali.