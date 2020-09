Terrazze, Balconi, Cortili e Finestre

Terrazze

Ilè il più diffuso degli spazi attigui all'abitazione. La sistemazione di qualsiasi terrazzo è conseguente soprattutto alla sua forma e alla sua dimensione.Nei piccoli spazi diventa maggiormente evidente la funzione decorativa.Soluzioni molto più fruibili offrono i terrazzi di maggiori dimensioni; in questo caso è possibile suddividerli in zone con delle funzioni diverse.Ilè un elemento importante nei prospetti degli edifici; è una struttura piana, generalmente di piccole dimensioni e costituisce uno spazio esterno praticabile.Di solito è usato nei luoghi ad elevata densità abitativa.La presenza di piante in contenitore è un elemento importante di qualificazione. Le piante scelte devono essere in grado di superare stress di notevole intensità. I contenitori devono essere collocati in dei luoghi riparati e facilmente accessibili per agevolarne le cure colturali.Inoltre non va sottovalutata l’illuminazione.In alcuni edifici irappresentano parte integrante del progetto. Spesso queste zone sono in ombra, per cui è necessario scegliere una vegetazione sciafila, in grado di valorizzare questi spazi.La sistemazione del cortile comporta l’utilizzo di molti elementi, tra i quali: pergole, vasche per l’acqua e per le piante, statue.Nelle aree molto estese, i contenitori e i vasi sono utilizzati per suddividere le diverse zone.La sistemazione dellepuò contribuire a migliorare il prospetto della casa, sottolineandone una caratteristica rilevante, oppure diminuendone una imperfezione.Grandi finestre o aperture poste su dei cortili soleggiati sono degli spazi che offrono molte possibilità alla decorazione con le piante. In questo caso è possibile collocare le piante sia all'esterno, ma anche all'interno rispetto all'apertura.Si possono anche realizzare dei vani attrezzati con fioriere, ma separati con delle vetrate dallo spazio interno.