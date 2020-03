Le forme testuali del web advertising sono infatti molteplici e molte sono mediate dalle forme tradizionali, altre sono adattamenti e comportamenti di navigazione in rete come i Popup, le finestre pubblicitarie che si aprono sulle pagine dei siti web o sulla home page dei portali, ed hanno l’accesso al sito di impresa che finanzia la campagna pubblicitaria online.L’organizzazione visiva dell’interfaccia di un portale richiama l’aspetto visivo di un quotidiano: l’home page viene fruita come se fosse la prima pagina di un giornale. Questa assimilazione del nuovo mediante il conosciuto è indicata con il termine remediation. Numerose sono le analogie tra il portale e il quotidiano: e se investono le categorie topologiche. Il portale è, più del giornale, un sistema di cornici annidate: si sa che la cornice definisce un oggetto nella sua compiutezza e crea l’autonomia e l’alterità dello spazio che va a definire come luogo in cui l’opera o il testo si dà. Inoltre la cornice è un esempio di debrayage fra il soggetto dell’enunciazione e il suo enunciato. Il distanziamento crea un effetto di oggettività o di referenzializzazione.Il sistema delle cornici serve dunque anche a creare il distacco utile a rendere oggettiva l’informazione e perciò stesso credibile. Cornici annidate sulle pagine del portale sono anche i banner, con i loro diversi formati. Sono spazi acquistati all’interno di una pagina web caratterizzate dalla sinteticità del messaggio e dalla sua interstiziali ta. Inseriti nelle pagine web sul modello grafico delle pubblicità su stampa, sono la più importante forma di pubblicità in Internet e prendono il nome di Popup e hanno una durata brevissima e frammentata; le tipologie e le dimensioni standard si dividono in tre categorie: i Rectangles e i Popup, gli annunci pubblicitari o finestre autonomi di forma quadrata o moderatamente rettangolare; i banner e Buttons in cui l’asse orizzontale notevolmente maggiore di quello verticale; gli skyscreapers che sono i banner verticale.