Il rapporto tra testi e immagini

La costruzione della pagina

L’organizzazione grafica di questo rapporto è fondamentale ed è costitutivo della narrazione stessa. I testi possono essere organizzati in balloon, didascalie, rumori, grida fuori dal balloon. I grandi rumori fanno parte dell’immagine e rappresentano momenti di grande intensità emotiva occupando uno spazio fondamentale; un rumore può diventare la vignetta stessa e invadere tutto lo spazio.Anche il balloon fa parte dell’immagine di cui costituisce il dialogo interno, è decisivo lo spazio che occupa e la sua forma, lo stile con cui è scritto. Il lettering di norma riproduce il ritmo grafico della tavola nel modo di disegnare i caratteri. La didascalia racconta la storia anche quando non ce ne sarebbe bisogno. La dimensione dei testi narrativi e fattore decisivo per il tempo di lettura. Sono parole sulla storia che riguardano la storia, non nella storia. La temporalità del fumetto è presente nel contesto dell’intera storia che ha un proprio tempo.L’organizzazione sulla pagina delle immagini, e dei testi, dei colori, è decisiva per i modi della comunicazione visiva e per il tipo di messaggio che veicola. Le unità grafiche della narrazione a fumetti sono alla striscia e la pagina. La forma tradizionale della vignetta è quadrata; le tavole sono quindi perlopiù costituite da sequenze di vignette rettangolari organizzato in strisce orizzontali che tutti insieme formano una struttura reticolare. Tale impianto compositivo può venire rotto da vignette più larghe o più strette, più alte e più basse, che infrangono la regolarità delle strisce creando nuovi ordini e ritmi, fino a giungere agli schemi dinamici che hanno diversi risultati espressivi.Le scelte grafiche di strutturazione della pagina determinano il ritmo della narrazione e della lettura. Quando le vignette sono senza margine si dilatano o si contraggono nello spazio bianco del fondo pagina. Le diverse scelte vogliono sempre comunque ottenere particolari effetti di valorizzazione della singola vignetta che acquisisce una sua forte individualità.