Alcune tipologie di giardini

Giardino prolungamento della casa

Giardino da collezione

Giardini senza terra

Nel, lo spazio a verde funge come prolungamento dell’abitazione e diventa un luogo dove godere della natura in un rapporto privato.In questo tipo di giardino, molto frequente è l’uso di alberi da frutta, grazie al gradevole accostamento di colore e alla corretta disposizione delle piante.In questi giardini trovano impiego grandi contenitori in laterizio con fioriere e pergolati. Vengono anche previste delle zone per la cucina, per il pranzo, per il relax o per il gioco dei bambini.La progettazione di questi giardini prevede anche la sistemazione di arredi veri e propri, come gazebi, cucine all'aperto o barbecue.Ilnasce quando l’interesse del proprietario nei confronti delle piante diventa un passatempo, fonte di soddisfazione non solo estetica ma anche e soprattutto intellettuale.L’aspetto di un giardino che ospita una collezione è strettamente correlato al tipo di piante e al ripetersi delle loro forme.L’aumentata richiesta di spazi a verde si esprime sempre di più nella sistemazione a verde di spazi “fuori terra”, come terrazze, balconi, cortili o finestre.