Giardini storici

Nel 1981 a Firenze è stata redatta la “carta dei giardini storici”, detta anche “carta di Firenze” , che fornì la prima definizione di “ giardino storico ”.

Quindi come tale è considerato un monumento, e in quanto tale deve essere preservato per le generazioni future. Si tratta di monumenti costituiti da esseri viventi, come le piante, che nascono, crescono e muoiono.I caratteri che individuano il giardino come storico – artistico riassumono tutte le trasformazioni e le modificazioni che il giardino ha subito nel corso del tempo; per questo motivo possono essere considerati “storici” anche i giardini in pessimo stato di conservazione.La leggeprevedeva che i beni di interesse storico artistico abbiano almeno cinquanta anni di età.Il giardino può essere considerato come un’opera d’arte storica che appartiene al passato ma che deve vivere nel futuro.Lo studio della flora, presente nei giardini storici, può fornire delle informazioni preziose soprattutto quando si tratta di giardini di piccole dimensioni per i quali le fonti documentali non sono ampie.