Movimento interno delle forme

Per movimento interno si intende ciò che avviene dentro i corpi e agli oggetti creando la dinamica delle forme dovuto allo stato di tensione in cui un corpo si trova. I corpi sono fatti di materia e questa ha differenti modi di aggregarsi, coagularsi, stare insieme, ma è solo nel momento di rottura che ciò diventa evidente.La tensione è intimamente legata al modo di aggregarsi della materia e produce un movimento interno che dà al corpo una resistenza è una forma. Esiste una tensione fisica e una formale. Gli sforzi sopportati dal materiale e relativo tormento sono quattro: tensione, flessione, torsione, taglio.La tensione può avvenire per pressione o per trazione. Per alcuni materiali pressione trazione hanno uguale valore, per molti altri materiali due valori sono differenti. La flessione è un caso completo di tensione, perché sviluppa contemporaneamente sforzi di trazione e di pressione. La torsione è lo sforzo che avviene all’interno di una membranatura quando è sottoposta agli estremi di due movimenti rotatori opposti. Il taglio è lo sforzo che imprime all’oggetto un movimento di dislocazione di due sue parti, analogo all’incisione che imprime una forbice ad un pezzo di carta. Ciò avviene quando il corpo è soggetto a due forze opposte, non dislocate esattamente sulla medesima linea d’azione. Se fossero sulla stessa retta d’azione più che sforzo di taglio si avrebbe uno sforzo di pressione.Escher Ha attinto ispirazione soprattutto dalla divisione regolare e modulare del piano. I disegni simmetrici rappresentati dimostrano come si può suddividere il piano in figure modulari, o meglio di come si possa riempirlo interamente. Egli riprende la simmetria tipica dell’arte islamica che non permettendo la rappresentazione reale è stata costretta ad utilizzare esclusivamente forme astratte e geometriche. Per rappresentare la simmetria su una superficie piana occorre tenere presenti i tre principi fondamentali della cristallografia: dislocazione, movimento rotatorio dell’asse e riflessione. I nostri occhi sono abituati a fissare un determinato oggetto, quando ciò succede tutto il resto assume la funzione di sfondo.