Illustrazione grafica

L’illustrazione

La marca nelle dinamiche della globalizzazione e del web

Inserisci qui il titolo dell'appunto

L’immagine dell’illustrazione aggiunge e dà forma a un altro testo o racconto qualcosa. Condensa e interpreta un passaggio del testo o il testo nel suo complesso. Illustrazione è descrittiva e interpretativa più che narrativa; tre sono per Anceschi le funzioni che essa esercita o le operazioni che essa compie rispetto al testo: rappresenta o realizza una vocazione: rende cioè visibile quello che è il testo fa vedere alla mente; costruisce un’espansione delle descrizioni; decora, infatti illustrare è sinonimo di inlustrare cioè istoriare con dorature.L’illustrazione ci dice infatti come qualcosa è fatto, da cioè figura qualcosa e può intervenire su di esso, cogliendone solo i tratti essenziali caricandoli o producendo un mondo. Accanto alla divisione globale tra illustrazione fantastica e illustrazione scientifica, permane un commistione di terminologie che provengono dalla letteratura: il fantasy, la fantascienza, l’horror... Sono molteplici anche i rapporti che si possono istituire tra testo e immagine. Si va dall’illustrazione come riempitivo decorativo alla tavola fuori testo che visualizza il testo in modo emblematico.Si distinguono tre fasi della marca: la marca funzionale, la marca aumentata e la marca totale o brand com.Dopo la prima fase del prodotto eroe la marca a creato mondi possibili che danno il prodotto la sua identità. La marca è un fenomeno comunicativo. Nello studio di Kapferer e Koening vengono tratteggiate le molteplici funzioni moderne della marca: la funzione di identificazione che individua il prodotto dal punto di vista delle caratteristiche principali; la funzione di orientamento del cliente tramite l’offerta; la funzione di personalizzazione che riguarda il rapporto fra le marche e l’ambiente sociale del consumatore; la funzione ludica che corrisponde il piacere dell’acquisto.