Caratteristiche dei giardini

giardino

Unè un elemento antropico, infatti il suo mantenimento dipende dagli interventi dell’uomo attraverso le operazioni di manutenzione.Oltre agli elementi naturali, ilutilizza degli elementi architettonici, plastici e anche decorativi.Il, da sempre, è stato l’espressione degli interessi, dei talenti e del prestigio di importanti personalità del passato.Inoltre da sempre i giardini riescono combinare elementi architettonici ed elementi vegetali.L’elemento principale del giardino è la presenza del verde, caratterizzato da un proprio ciclo vitale.La manutenzione nel giardino è necessaria in modo che esso conservi la sua bellezza e il suo stile.Unpuò esprimere una, storica e anche culturale; può anche avere un effetto ornamentale, grazie a piante particolari.Ilè un elemento artificiale, caratterizzato da superfici solitamente limitate, inserito in contesti urbani, e presenta delle opere architettoniche e manufatti sparsi in esso.Spesso si utilizzano delle piante di origine esotica, perché hanno maggiore effetto estetico rispetto alle piante di quel luogo, e quindi sono più ornamentali.