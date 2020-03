Fotografia e moda

I linguaggi del fumetto

Fotografia e paesaggio

Anche tra la moda intercorre una sorta di rapporto privilegiato, di affinità elettiva. La fotografia costruisce l’immagine della moda e viene a fare tutt’uno con le più importantiriviste di moda; la fotografia della moda si intreccia strettamente con l’arte. Coglie i nuovi trend è che sono nell’aria e li trasforma in immagini pubblicitarie per riproporre sottoforma di stile di vita.Le immagini della moda vengono così a far parte della cultura di massa e riflettono molti gusti e aspirazioni della nostra epoca. Sono immagini che veicolano stile di vita e per questo la fotografia di moda si pone al confine tra fotografia e arte.Il fumetto è una narrazione per immagini, strutturata vignette con o senza dialogo o didascalia. In esso l’immagine è azione che racconta una storia; l’immagine del fumetto racconto momento dell’azione che fa parte della storia e non può essere soppressa senza togliere qualcosa alla comprensione del testo. Queste differenze di forme comunicative sono visibili nella struttura formale dell’immagine e nei modi della sua costruzione. Il fumetto privilegia la concisione, l’essenzialità dei segni, perché sono funzionali a una lettura veloce.Il linguaggio fotografico si è storicamente modellato sul linguaggio stesso del paesaggio, ne ha assunto i problemi e ne ha descritto i mutamenti. Sempre al linguaggio fotografico dobbiamo anche l’importanza crescente delle narrazioni dello spazio è la forma stesso in cui si dà, inseparabile dall’immagine fotografica. A cambiato la visione dei idea di paesaggio; il linguaggio fotografico è parte integrante dell’interrogazione e interpretazione delle nuove spazialità, della mutazione delle città e dei paesaggi. Le immagini della fotografia contemporanea ci danno visioni di mondi a frammenti anche di grande contrasto e mosaico, documentano e interrogano lo smantellamento delle aree industriali e la riqualificazione dei territori. La fotografia ha dato particolare attenzione ai non luoghi, luoghi che non hanno una vocazione territoriale ma quella di facilitare il transito e il consumo.