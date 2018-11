Classificazione dei prodotti

Una nuova classificazione

Ciclo di vendita del prodotto

In base alla vita: durevoli(acquisto speciale), semi durevoli(ad acquisto saltuario), non durevoli (ad acquisto frequente).In base alla conoscenza: branded, un-branded, private, labels.In base alla motivazione: funzionali (marca non importante), di prestigio (vedi stetno symbol)=> Io ho... ,voluttuari (i profumi, vino, abbigliamento).-convenience goods: prodotti poco coinvolgenti, poco costosi e poco disponibili;-shopping goods: hanno costo elevato a ridotta frequenza d'acquisto;-speciality goods: richiesta specifica altamente selettiva.Attributi funzionali:Prestazioni, assistenza posti vendita)Il prodotto si compone di: attributi psicologici (stile, marchio, l'immagine) attributi fisici (forme, materie prime, colore, confezione) Performance.Ricavo delle vendite e tempo (mesi o anni):Introduzione, lancio: tanto a.d.v. o rischio;Sviluppo: più vendita, profitti e distribuzione;Maturità: vendite a.d.v.;Rivitalizzazione: attraverso un restailing;Declino: profitti a.d.v. concorrenza prezzi.

Matrice di Boston o Boston box

Tasso di crescita – Quote di mercato

(opssibilità - quante vendite più fare)

-Question Mark: in fase di lancio buone possibilità.

-Star: prodotti in crescita, forti investimenti e ritorni.

-Dog: prodotti negativi, in declino.

-Cash Couw: prodotti maturi, bassa probabilità di crescita (senza investire).